Die Schlagseite habe sich verstärkt, auch seien Explosionen zu hören und vereinzelt Feuer zu sehen. Dabei seien erhebliche Mengen an Treibstoff in dem Schiff verblieben, teilte Moskau nun mit. Russland nehme seine Verantwortung als Flaggennation redlich wahr und behalte die Lage unter Kontrolle, indem die Regierung den Kontakt zum Schiffseigner als auch zu den verantwortlichen Behörden der Anrainerstaaten halte, betonte Sacharowa. Moskau behalte sich weitere rechtliche Schritte vor, sobald die juristische Einschätzung des Vorfalls durch die eigenen Sicherheitsbehörden abgeschlossen sei.