Am Samstag hatten ukrainische Marinedrohnen nach Angaben eines ukrainischen Sicherheitsvertreters zwei mit Sanktionen belegte Tanker im Schwarzen Meer getroffen, die auf dem Weg zu einem russischen Hafen waren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte daraufhin am Montag Angriffe auf Handelsschiffe im Schwarzen Meer als inakzeptabel bezeichnet. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Spannungen teilte die türkische Reederei Besiktas Shipping mit, sie habe alle mit Russland verbundenen Transportgeschäfte eingestellt. Das Nato-Mitglied Türkei unterhält seit Kriegsbeginn vor fast vier Jahren gute Beziehungen zur Ukraine und zu Russland. Die Regierung in Ankara hat die Ukraine militärisch unterstützt, sich aber den westlichen Sanktionen gegen Moskau nicht angeschlossen.