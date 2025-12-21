Ukraine: USA wollen Kiew und Moskau an einen Tisch bringen

Bei den Verhandlungen schlägt die US-Regierung nach ukrainischen Angaben auch vor, dass Vertreter Kiews und Moskaus erstmals seit Monaten wieder direkt miteinander sprechen sollen. Die USA schlagen ein trilaterales Treffen der nationalen Sicherheitsberater Amerikas, der Ukraine und Russlands vor, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform sagte. Er bezog sich dabei auf Angaben des Sekretärs des ukrainischen Sicherheitsrats, Rustem Umjerow, der für Kiew Verhandlungsführer in den USA ist.