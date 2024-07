Bei einem neuen ukrainischen Drohnenangriff auf das russische Gebiet Kursk ist nach Behördenangaben ein Öllager in Brand geraten. Drei Treibstofftanks seien in Flammen aufgegangen, die Löscharbeiten dauerten an, teilte der amtierende Gouverneur Alexej Smirnow am Morgen in seinem Telegram-Kanal mit. «Unter den Bewohnern und den Arbeitern des Industrieobjekts wurde niemand verletzt.» Demnach sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.