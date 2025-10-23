Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zum Auftakt des EU-Gipfels zurückhaltender als bisher zu den Einigungschancen auf eine Nutzung des in der EU eingefrorenen russischen Vermögens für die Aufrüstung der Ukraine geäussert. Sein Vorschlag treffe zwar auf grosse Zustimmung, es gebe aber auch «ein paar ernstzunehmende Einwendungen, über die wir sprechen müssen», sagte der CDU-Vorsitzende in Brüssel. Das betreffe vor allem die Haftung Belgiens, wo das Milliarden-Vermögen der russischen Staatsbank lagert.