Dänemark: Europa muss US-Lücken bei Ukraine-Hilfen füllen

Ein möglicher US-Waffenlieferstopp muss aus auch Sicht des neuen EU-Ratsvorsitzenden Dänemark von den europäischen Staaten aufgefangen werden. Natürlich wäre es ein grosser Rückschlag für die Ukraine, Europa und die Nato, wenn die USA sich dazu entschieden, der Ukraine nicht das zu liefern, was sie brauche, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Aarhus. Man werde sich die in Washington getätigten Entscheidungen anschauen, und wenn daraus Lücken entstünden, dann müssten diese gefüllt werden, sagte Frederiksen. «Wir als Europäer müssen liefern, was auf dem Schlachtfeld benötigt wird.»