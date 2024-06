Über die Spannungen zwischen Washington und Moskau im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hatten am Dienstag auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Beloussow in einem seltenen Austausch gesprochen. Beloussow habe dabei im Zusammenhang mit den fortlaufenden US-Waffenlieferungen an die Ukraine auf die zunehmende Gefahr einer Eskalation der Lage in dem Land hingewiesen, hiess es in Moskau.