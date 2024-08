Mit Blick auf den ukrainischen Vorstoss in der russischen Grenzregion Kursk hatte Selenskyj noch am Abend gesagt, dass die Ergebnisse dort gut seien und Moskau nun selbst erfahre, was Krieg bedeute. «Russland hat den Krieg in unser Land gebracht und soll spüren, was es getan hat», sagte er. In der Nacht meldeten russische Stellen dann einen grossangelegten ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Lipezk südlich von Moskau.