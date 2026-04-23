Was löst die Unsicherheit aus?

Moskau erklärte, dass es ab Mai den Transport kasachischen Öls durch die Druschba-Pipeline einstellt. Wie lang das dauern könnte, ist überhaupt nicht klar. Rosneft Deutschland informierte die Bundesnetzagentur als Treuhänderin darüber, dass auf Anweisung des russischen Energieministeriums keine Durchleitung mehr über das Territorium Russland bis zur Raffinerie erfolgt. Aus Russland hiess es, das hänge mit «derzeitigen technischen Möglichkeiten» zusammen. Die genaueren Hintergründe blieben aber unklar. Aus dem Unternehmen in Schwedt war zu hören, die PCK sei wieder einmal ein «politischer Spielball» angesichts des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland.