Vor allem die Verteidigung der russischen Exklave Kaliningrad stehe im Fokus, sagte Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag laut der Nachrichtenagentur Interfax mit Blick auf das am weitesten westlich zwischen den Nato-Ländern Polen und Litauen gelegene Staatsgebiet Russlands. Die USA und die Bundesregierung hatten vergangene Woche erklärt, dass die USA ab 2026 weitreichende US-Waffensysteme wie etwa Tomahawk-Marschflugkörper und derzeit in Entwicklung befindliche Hyperschallwaffen in Deutschland stationieren wollen.