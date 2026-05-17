«Europa und die USA haben gerade deshalb den Kalten Krieg gewonnen, weil sie ihre Länder eben nicht in Militärlager verwandelten», erklärt der Experte, der am Max Weber Netzwerk Osteuropa arbeitet. «Tatsächlich ist es dem Westen bereits einmal gelungen, die Sowjetunion beziehungsweise Russland ohne einen Schuss zu Fall zu bringen.» Auch heute sei offensichtlich, dass die «Nato ein schlafender Bär ist, an dem Russland allenfalls sanft knabbern kann».