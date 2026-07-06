In der Nacht ist es zu einer vorab befürchteten Welle schwerer Luftangriffe Russlands auf ukrainische Städte gekommen. Kurz nach Mitternacht löste die Flugabwehr in fast allen Landesregionen Luftalarm aus. Aus Kiew wurden heftige Explosionen gemeldet, Behörden und Medien berichteten über zahlreiche Einschläge in der Hauptstadt und ihren Vororten. Mehrere Gebäude wurden demnach beschädigt, mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt. Ein Wohnblock sei teils eingestürzt, hiess es. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen.