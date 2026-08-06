«Der Feind greift weiterhin ununterbrochen zivile Schiffe im Schwarzmeerraum an», sagte Kiper. «Solche Angriffe zeigen einmal mehr die Systematik und den Zynismus des russischen Terrors sowie die Gefahr, die der Aggressor sowohl für das Leben der Zivilbevölkerung als auch für die weltweite Ernährungssicherheit insgesamt darstellt», sagte er. Die Ukraine gehört zu den grossen Getreideexporteuren und nutzt dafür die Häfen um Odessa als Umschlagplatz.