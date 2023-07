Das Getreideabkommen war zwischenzeitlich mehrfach verlängert worden. Putin hatte in den vergangenen Tagen aber schon deutlich gemacht, dass er über die letzte Frist am Montag (23.00 Uhr MESZ) nicht mehr hinausgehen will. Kremlsprecher Dmitri Peskow kündigte an, dass Moskau die Abmachungen wieder einhalten werde, wenn seine Forderungen erfüllt seien. International gab es viel Kritik. UN-Generalsekretär António Guterres nannte das Abkommen einen "Leuchtturm der Hoffnung in einer aufgewühlten Welt". Der Stopp werde weltweit negative Auswirkungen auf die Ernährungslage haben. Vor allem in Afrika wird befürchtet, dass Getreide nun noch knapper wird.