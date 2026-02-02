Cassis reiste am Montag nach Kiew und traf dort seinen seinen ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha. Man habe über die Dynamik der Friedensbemühungen und die Situation auf dem Schlachtfeld gesprochen, schrieb dieser am Nachmittag auf X. Thema des Gesprächs waren laut Sybiha auch die russischen Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.