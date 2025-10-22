Russland schränkt freies Internet zunehmend ein

Moskau baut Kontrolle und Zensur im Internet vor allem seit Beginn der grossangelegten Invasion in die Ukraine vor mehr als dreieinhalb Jahren aus. Für die Suche nach Informationen, die die Behörden als «extremistisch» eingestuft haben, drohen bis zu 5.000 Rubel (rund 53 Euro) Strafe, entschied das Parlament im Juli. Als «extremistisch» gebrandmarkt sind vor allem Internetressourcen, die den Machtapparat kritisieren, wie der Anti-Korruptions-Fonds des in Haft gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny./ksr/DP/zb