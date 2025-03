Marsalek soll als Vermittler zwischen dem russischen Geheimdienst und dem Anführer der Gruppe in Grossbritannien gehandelt haben. Der Ex-Wirecard-Vertriebsvorstand ist seit der Pleite des ehemaligen Dax-Konzerns untergetaucht und wird in Russland vermutet. In dem Londoner Prozess war Marsalek nicht selbst angeklagt. Zitiert wurden etliche Textnachrichten, die von dem Österreicher stammen sollen.