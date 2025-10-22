Nato-Manöver läuft noch

Die Nato hatte vor gut einer Woche ihr Manöver «Steadfast Noon» zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen gestartet. Daran nehmen rund 2.000 Soldaten und etwa 70 Flugzeuge teil. Insgesamt soll die Übung, die vor allem über der Nordsee stattfindet, zwei Wochen andauern./bal/DP/mis