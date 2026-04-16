Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine grossangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie vermehrt Russlands Ölindustrie an, die für Moskaus Finanzierung des Kriegs wichtig ist. Die Zahl der Opfer und das Ausmass der Schäden stehen in keinem Verhältnis zu den verheerenden Kriegsfolgen russischer Angriffe in der Ukraine. In der Ukraine wurden nach Behördenangaben in der Nacht mehr als ein Dutzend Menschen bei russischen Angriffen getötet und mehr als 100 verletzt./ksr/DP/nas