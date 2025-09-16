Die Sorge wegen der Militärübung war noch gewachsen, als kurz vor Beginn vergangene Woche eine grössere Zahl russischer Drohnen in den polnischen Luftraum eindrang. Erstmals schossen Nato-Kampfjets einige der Flugobjekte ab. Das westliche Bündnis wertete den Vorfall nicht als Angriff, aber als Moskauer Provokation und Austesten der Verteidigungsfähigkeit an der Ostflanke. Ihrerseits übten Nato-Kräfte dieser Tage in Polen und den baltischen Ländern.