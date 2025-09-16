«Die Übungen stellten für uns keine direkte Bedrohung dar. Sie fanden so statt, wie sie präsentiert wurden. Gleichzeitig fanden, da wir uns bewusst darauf vorbereitet hatten, auch auf unserer Seite ernsthafte Übungen statt - 17.000 Soldaten in Litauen, 40.000 einschliesslich Polen», sagte der litauische Staatspräsident Gitanas Nauseda. Damit sei die Truppenstärke auf der anderen Seite der Grenze deutlich übertroffen worden.