Russisch-chinesischer Schulterschluss gegen die Aufrüstungspläne der Nato in Deutschland: Russland hat eine militärische Antwort auf die am Rande des Nato-Gipfels angekündigte Stationierung weitreichender US-Waffen angekündigt. China verurteilte am Donnerstag den Vorwurf der Allianz, den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Die Erklärung des Jubiläumsgipfels der Nato zu China in Washington sei voll von Kriegsrhetorik, Verleumdung und Provokationen.