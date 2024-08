In Moskau soll der chinesische Ministerpräsident am Nachmittag auch mit Kremlchef Wladimir Putin zusammentreffen. Dieser hatte zuletzt im Mai China besucht. In der gemeinsamen Gegnerschaft zum Westen haben sich die zwei Mächte in den vergangenen Jahren angenähert und eine strategische Partnerschaft ausgerufen. Der Westen wolle Russland und China durch Sanktionen kleinhalten, sagte Mischustin. «Deshalb ist es wichtig, unsere Anstrengungen auf die Verteidigung gemeinsamer Interessen zu konzentrieren, auf den Bau einer multipolaren Weltordnung.»