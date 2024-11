Tokajew sprach über engere Zusammenarbeit in Handel und Wirtschaft, Verkehr und Logistik, Energie, Wissenschaft und Technik. Russland beliefere Kasachstan zuverlässig mit Gas, sagte Putin. Für ihn gehört der Besuch bis Donnerstag zu seinen Bemühungen, die Verbindungen zu den früheren Sowjetrepubliken wieder enger zu knüpfen - zumal seine Reisemöglichkeiten wegen eines Haftbefehls des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag eingeschränkt sind. In den vergangenen Monaten hatte er auch Usbekistan und Aserbaidschan besucht.