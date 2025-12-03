Putin droht den Europäern

Putin hatte den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 begonnen, als er seine Truppen im Nachbarland einmarschieren liess. Unmittelbar vor dem Treffen mit Witkoff drohte er der Ukraine und ihren Unterstützern in Europa nun mit scharfen Worten. «Wir haben nicht vor, mit Europa zu kämpfen, das habe ich schon 100 Mal gesagt. Aber wenn Europa wiederum kämpfen will und anfängt, dann sind wir dazu sofort bereit», sagte er.