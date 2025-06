Wer in Russland als «ausländischer Agent» gebrandmarkt ist, muss mit zahlreichen Nachteilen rechnen. Die Einstufung soll Misstrauen schüren und ihre Arbeit in Russland erschweren. In dem Register des Justizministeriums sind bereits mehr als 1.000 Menschen und Organisationen als gelistet, darunter zahlreiche Kremlkritiker, aber auch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Erst Anfang April hatte Moskau ausgeweitet, wer alles zum «ausländischen Agenten» erklärt werden kann./ksr/DP/he