Zugleich meinte Medwedew, dass es unterschiedliche Erklärungen für die Herkunft der Drohnen geben könne, darunter auch Provokationen von Ukrainern, die so Europa in einen Krieg hineinziehen wollten. Er räumte ein, dass es sich um Aktivitäten einer prorussischen Untergrundbewegung in den Ländern handeln könne mit dem Ziel, das Leben in der EU zu destabilisieren. Möglich seien nicht zuletzt auch Spielchen von Rowdys, die ihre Behörden ärgern wollten.