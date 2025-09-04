Koalition der Willigen berät in Paris

In Paris beraten heute europäische Unterstützer der Ukraine, die sogenannte Koalition der Willigen, wie die Sicherheit des von Russland angegriffenen Landes nach einem möglichen Kriegsende gewährleistet werden kann. Dabei geht es um die Stärkung der ukrainischen Armee, aber auch um politische und militärische Zusagen für den Fall einer erneuten russischen Aggression. Diskutiert wird eine Entsendung von Soldaten in oder dicht an die Ukraine, um die ukrainische Armee in ihrem Rückraum zu unterstützen.