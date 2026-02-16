Russland setzt wirtschaftliche Verhandlungen mit den USA fort

Parallel dazu laufen laut Kreml in Genf auch bilaterale Unterredungen über die russisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen mit Putins Sonderbeauftragten Kirill Dmitrijew, der sich immer wieder mit US-Chefunterhändler Steve Witkoff getroffen hatte. Dmitrijew setzt sich für eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland ein und bereitet für den Fall einer friedlichen Lösung im Ukraine-Krieg eine Wiederbelebung der Wirtschaftskontakte mit den USA vor.