Das Russlandgeschäft des französischen Lebensmittelherstellers Danone steht offiziellen Angaben aus Moskau zufolge nicht mehr auf einer Liste mit Unternehmen unter vorübergehender staatlicher Verwaltung. Ein entsprechendes Dekret von Kremlchef Wladimir Putin zu Danone Russia wurde am Mittwochabend veröffentlicht. Was hinter dem Vorgang steckt, war zunächst unklar. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris wollte sich am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht dazu äussern.

14.03.2024 13:23