Russlands Aussenminister Sergej Lawrow ist auf Einladung der Staatsführung Nordkoreas am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Pjöngjang eingetroffen. Neben Lawrow landeten neue russische Diplomaten für Moskaus Vertretung in der Hauptstadt sowie ein Bautrupp, der ein Botschaftsgebäude sanieren soll, wie russische Nachrichtenagenturen meldeten. Es wird erwartet, dass Lawrow dort auch eine Reise des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Pjöngjang vorbereitet. Der Kreml hatte bestätigt, dass es für Putin eine Einladung zu einem Staatsbesuch in Nordkorea gebe.

18.10.2023 16:34