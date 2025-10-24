Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge reduziert. Er sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 16,5 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine stärkere Senkung auf 16 Prozent erwartet. Im April hatte der Leitzins noch bei 21 Prozent gelegen. Die Inflationsrate lag im September bei rund acht Prozent, die Notenbank strebt aber vier Prozent an.