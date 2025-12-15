Aus Deutschland wird wegen der Ukraine-Gespräche in Berlin in Vertretung von Aussenminister Johann Wadephul Staatsminister Gunther Krichbaum zu dem EU-Treffen reisen. Bei ihm sollen auch weitere Sanktionen gegen Akteure verhängt werden, denen die Beteiligung an Destabilisierungskampagnen gegen die EU vorgeworfen wird. Im Visier der EU ist dabei unter anderem der vom Kreml initiierte politische Diskussionsklub Waldai. Zudem sind unter anderem Beratungen zur Lage im Nahen Osten und in Syrien sowie über die Beziehungen der Europäischen Union zu China vorgesehen.