Die Spannungen zwischen Russland und dem Westen lassen die Auftragsbücher des Rüstungselektronik-Konzerns Hensoldt weiter anschwellen. Zwischen Ende Dezember und Ende März wuchs der Auftragsbestand um mehr als sechs Prozent auf den Rekordwert von knapp 5,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Taufkirchen bei München mitteilte. Das lag auch an dem neuen Flugabwehrsystem für die deutsche Bundeswehr. Hensoldts Umsatz ging zum Jahresstart hingegen zurück. Und trotz einer höheren Marge im Tagesgeschäft schrieb der Radarspezialist unter dem Strich erneut rote Zahlen.