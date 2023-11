Der Rüstungselektronikanbieter Hensoldt plant eine Übernahme und will sich dafür möglicherweise am Markt frisches Geld über eine Kapitalerhöhung besorgen. Derzeit verhandle Hensoldt exklusiv über einen Kauf der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, hiess es am Montagabend von dem MDax-Konzern aus Taufkirchen. Bei der Kapitalerhöhung stehe ein Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals im Raum, voraussichtlich aus genehmigtem Kapital mit vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss. Der Bund als Aktionär mit 25,1 Prozent Anteil hat nach Kenntnis von Hensoldt Vorbereitungen begonnen, sich an einer möglichen Kapitalerhöhung zu beteiligen, um die Anteilshöhe zu wahren. Die Hensoldt-Aktie fiel nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut vier Prozent unter den Xetra-Schluss.

13.11.2023 19:58