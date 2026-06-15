Der Rüstungskonzern KNDS hat einen neuen Kampfpanzer präsentiert, der Frankreichs Leclerc-Panzer ablösen kann, noch bevor das deutsch-französische Panzerprojekt MGCS in die Umsetzung geht. Der Capint-Kampfpanzer sei ein französisches Projekt, das darauf abziele, die Fähigkeiten der französischen Armee im Bereich der Kampfpanzer zu stärken und den Weg für das MGCS-Projekt zu ebnen, teilte KNDS bei der Vorstellung des Panzers auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris mit.