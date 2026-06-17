Den Produktionshochlauf bei KNDS sollen auch zwei neue Standorte in Deutschland sicherstellen. «In Deutschland werden wir nach jetziger Planung noch zwei zusätzliche Produktionsstätten aufbauen. Ein Standort wird sich der ganzen Produktionskette vom Rohbau bis zum fertigen Fahrzeug widmen, in dem Fall mit dem Schwerpunkt Radfahrzeuge, also Boxer», sagt Hohenwarter. Der zweite Standort werde schwerpunktmässig ein Schweissstandort sein.