Cingolani zufolge investiere Europa «gar nicht so wenig in seine Verteidigung». Das Problem jedoch sei die Effizienz nationaler Verteidigungsausgaben. «Nicht wie viel wir investieren ist wichtig, sondern wie wir investieren», so der Manager. «Jeder arbeitet an seiner eigenen Strategie und seinen eigenen Waffensystemen und Plattformen», diese Arbeit müsse besser koordiniert werden. Die Ernennung eines EU-Kommissars für Verteidigung sei ein «wichtiger Schritt nach vorn», nun brauche man allerdings auch einen gemeinsamen europäischen Verteidigungshaushalt, um die Investitionen zu bündeln.