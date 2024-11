Der aufgekauften Firma gehört ein grosses Grundstück, das ein Gemeinschaftsunternehmen von Diehl und Rheinmetall gemietet hat und das dort ein Rüstungswerk betreibt. Das Gemeinschaftsunternehmen Dynitec GmbH stellt unter anderem Zünd- und Antriebsmittel her, die in Lenkkörpern und in Munition verbaut werden. Die Nachfrage nach solchen Militärgütern war nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 nach oben geschnellt.