Fünf Sparten

Neben der Verteidigung beschäftigt sich Diehl unter anderem mit Messinstrumenten für die Wasserversorgung, mit Metallherstellung und Luftfahrttechnik. Insgesamt umfasst das Unternehmen fünf Sparten. Die Rüstungssparte wuchs in den vergangenen drei Jahren zur wesentlichen Säule des Unternehmens heran. Vom 1. September an wird der Manager Cornelius Weitzmann neu zum Unternehmen stossen und die Rolle des Vorstandssprechers übernehmen, der gleichzeitig auch für Strategie und Technologie verantwortlich zeichnet./dm/DP/jha