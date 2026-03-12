Die Nachfrage der Anleger nach Rüstungswerten zieht am Donnerstag wieder merklich an. Ein überzeugender Ausblick des italienischen Branchenunternehmens Leonardo lieferte in Zeiten der weiter schwelenden Nahost-Konflikts einen bedeutenden Impuls dazu. Die Titel der Italiener gaben im Sektor die Richtung vor mit einem Kurssprung, der in Mailand mehr als neun Prozent gross war.