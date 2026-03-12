Im Dax erholten sich Rheinmetall mit einem Kursgewinn von fast drei Prozent von ihrem Jahrestief. Hensoldt , Renk und TKMS zogen im MDax zwischen 2,5 und fünf Prozent an. Titel von BAE Systems gewannen in London 3,5 Prozent an Wert.
JPMorgan-Analyst David Perry verwies bei Leonardo auf neue Zielsetzungen bis 2030, die «sehr deutlich über dem Analystenkonsens» lägen. Er betonte ausserdem, dass die Zielsetzungen der Italiener einige weitere Treiber noch nicht berücksichtigt hätten. Perry erwähnte dabei Zukäufe wie die anstehende Übernahme von Iveco Defence Vehicles und einen potenziell anziehenden US-Verteidigungshaushalt./tih/stk
(AWP)