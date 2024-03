Der Panzergetriebe-Hersteller Renk rechnet angesichts praller Auftragsbücher auch 2024 mit glänzenden Geschäften. Zum Jahreswechsel lag der Auftragsbestand mit 4,6 Milliarden Euro so hoch wie nie zuvor, wie der Börsen-Neuling am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Jahr erwartet Vorstandschefin Susanne Wiegand für 2024 weitere Zuwächse. «Der weltweit hohe Bedarf an einer Rückkehr zur Vollausstattung der Streitkräfte gibt uns Rückenwind und wird auch künftig ein Treiber unseres Wachstums bleiben.»