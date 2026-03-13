Der Börsengang des Rüstungszulieferers Vincorion nimmt Fahrt auf. So soll das Angebot aus bis zu knapp 20,3 Millionen Aktien zu einem Preis von je 17 Euro bestehen, wie das Unternehmen am Freitag in Wedel mitteilte. Die Aktien stammen aus dem Bestand des Hauptaktionärs Star Capital.