Nato-Generalsekretär Mark Rutte erwartet schon bald eine Einigung der sogenannten Koalition der Willigen auf ein Konzept für Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Es sei zu erwarten, dass «morgen oder bald nach morgen Klarheit darüber herrscht, was wir gemeinsam leisten können. Das bedeutet, dass wir uns noch intensiver mit der amerikanischen Seite austauschen können», sagte Rutte nach einem Treffen mit Estlands Präsidenten Alar Karis in Brüssel. Demnach seien die Europäer zusammen mit anderen Staaten dabei, auf der Ebene der Militärchefs, Verteidigungsminister und Staats- und Regierungschefs die letzten Details zu klären.