Nato-Generalsekretär Mark Rutte hält Spekulationen über einen möglichen Austritt der USA aus dem Verteidigungsbündnis für abwegig. «Ich sehe nicht, dass die USA die Nato verlassen werden», sagte Rutte der «Welt am Sonntag». Auch der nukleare Schutz Europas durch die USA stehe nicht infrage. «Der Nuklearschirm der Amerikaner ist der ultimative Garant von Sicherheit hier in Europa. Und ich bin überzeugt davon, dass es so bleiben wird.»