Gipfel soll neue Milliardenzusagen für die Ukraine anschieben

Auch im fünften Jahr nach dem Angriff Russlands kann die Ukraine auf Hilfe aus dem Bündnis zählen. Die Nato will neue Milliarden zusagen. Für Merz ist das ein klares Signal an Russland. «Russland hat keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen», sagte er. «Und je schneller wir diesen Krieg beenden, umso besser ist es für Europa, umso besser ist es für Russland, und umso besser ist es für den Frieden in der Welt.»