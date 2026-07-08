Bündnis wird modernisiert

Mit Blick auf Trumps Kritik an der Lastenteilung im Bündnis verwies Rutte darauf, dass sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt hätten, das Bündnis zu modernisieren und für die Zukunft aufzustellen. «Das bedeutet: ein stärkeres Europa in einer stärkeren Nato - mit europäischen Verbündeten und Kanada, die gemeinsam mit den Vereinigten Staaten mehr Verantwortung für die Verteidigung des Bündnisses übernehmen», sagte er.