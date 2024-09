Der RVK mit Sitz in Luzern ist selbst ein Verband, dem 19 Krankenversicherer mit rund 862'000 Versicherten in der obligatorischen Krankenversicherung angeschlossen sind. Mit dessen Beitritt seien im neuen, in Bern angesiedelten Verband de facto 100 Prozent der schweizweit Versicherten vertreten, hiess es.