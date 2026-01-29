RWE-Speicherprojekt in Bayern kostet 230 Millionen Euro

In Deutschland baut RWE derzeit unter anderem im bayerischen Gundremmingen einen weiteren Batteriespeicher. Auch diese Anlage soll eine Leistung von 400 Megawatt haben. Die Speicherkapazität soll bei 700 Megawattstunden liegen. Die Anlage soll Anfang 2027 ihren Betrieb aufnehmen. Die Investitionskosten für Gundremmingen hatte RWE im Oktober 2025 mit rund 230 Millionen Euro angegeben./tob/DP/mis