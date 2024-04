Die hohen Preise für importiertes Flüssiggas machen nach Ansicht von RWE -Chef Markus Krebber eine Erholung der deutschen Industrie auf das Niveau vor dem Ukraine-Krieg unwahrscheinlich. «Die Gaspreise in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland, sind jetzt strukturell höher, weil wir letztlich von LNG-Importen abhängig sind», sagte der Chef des Energiekonzernes der «Financial Times» (Mittwochsausgabe). Die deutsche Industrie habe einen Nachteil. «Wir werden eine leichte Erholung sehen, aber ich denke, wir werden einen erheblichen Nachfrageschwund in den energieintensiven Industrien erleben», warnte Krebber.